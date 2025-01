Ilrestodelcarlino.it - Tram Bologna e cantieri, linea rossa avanti tutta: ecco cosa cambia nella viabilità

, 9 gennaio 2025 – La terza e ultima fase è già iniziata, con la progressiva migrazione dell’areazzata nel tratto tra via Livraghi e piazza Maggiore. Sabato 11 gennaio il nuovo perimetro sarà completato, ma le prime modifiche alla circolazione sono già effettive: in via Cesare Battisti, dal 9 gennaio alle 14, ladiventa di nuovo quella ordinaria, con senso unico in direzione Ugo Bassi (da cui si potrà o proseguire dritti per Nazario Sauro o girare a sinistra su Ugo Bassi), così da consentire l’uscita da piazza Roosevelt e vie limitrofe, come in passato. Di contro, da sabato 11 gennaio chiuderà il corsello di via Venezian, dove peraltro saranno ricollocati i silos al servizio del cantiere. Il tratto tra Battisti e Livraghi, già completato, viene restituito allaesclusivamente pedonale, con la sola eccezione di eventuali mezzi di soccorso e mezzi a servizio del cantiere.