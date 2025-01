Scontri andata derby Torino, 73 Daspo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.57e denunce a poche ore daldi ritorno-Juventus. Operazione della Digos della questura di: 23 denunce e 73 diffide ad assistere a manifestazioni sportive, per glidell'8 novembre fra un centinaio di ultrà di Juventus e. Nei taffergli ci fu un arresto, altre persone identificate in seguito. In città perquisite case e sedi delle tifoserie, come ad Asti, Novara, Alessandria, Pavia, Savona, Varese e Piacenza. Tra i denunciati anche personaggi di spicco delle due curve.