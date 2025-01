Unlimitednews.it - Sardegna, Meloni “Non gioisco per la decadenza di Alessandra Todde”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello sulla presidenteè un atto non definitivo. La presidente ha annunciato ricorso e non voglio entrare nel merito, ma non sono il tipo che gioisce se qualcuno vince le elezioni e poi decade per questioni burocratiche e giudiziarie, a differenza di altri. Ma non è la prima volta che accade”. Lo ha detto il premier Giorgia, nel corso della conferenza stampa annuale organizzata a Montecitorio dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare, rispondendo a una domanda dell’agenzia Italpress sulla possibiledel presidente della Regione.“Ricordo che la lista dell’allora Popolo delle Libertà alle elezioni regionali del Lazio non fu interamente ammessa per 10 minuti di ritardo – ha aggiunto -.