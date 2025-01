Thesocialpost.it - “Proteggeremo le nostre democrazie”. L’Europa attacca Elon Musk e Trump

“L’Unione Europea continuerà a tutelare i suoi cittadini e a mantenere l’integrità dellee libertà. Speriamo di instaurare un dialogo costruttivo con la prossima amministrazione statunitense, fondato su valori condivisi e interessi comuni.”Con un messaggio congiunto, identico e diffuso simultaneamente sulla piattaforma di, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa hanno finalmente rotto il silenzio deldi fronte alle provocazioni di Donalde all’incremento dell’attivismo in Europa del suo braccio destro. I leader europei hanno sottolineato la volontà di mantenere una partnership transatlantica, che Bruxelles non intende in alcun modo indebolire. Tuttavia, la strategia di cautela che la Commissione intendeva seguire di fronte al duoè durata solo poco più di due giorni.