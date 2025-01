Lanazione.it - Plauso all’ex funzionaria comunale. Il premio Tucci a Barbara Rovetti

Lacrime di gioia, soddisfazione e commozione per la sarzanese. La giàdel Comune di Sarzana e ora dirigente del settore cultura, turismo, politiche sociali e educative, commercio e attività produttive nel Comune di Comacchio, lo scorso martedì ha infatti ricevuto un importante riconoscimento accademico, aggiudicandosi ildell’Università degli studi di Siena per la miglior tesi di laurea sull’argomento demografia e diseguaglianze territoriali. Ildedicato alla memoria dello stimato docente di Economia politica dell’Università di Siena, scomparso il 24 dicembre del 2024, era volto a individuare la miglior tesi di laurea discussa tra il 2018 e il 2023 in Demografia e disuguaglianze territoriali del corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni - curriculum comunicazione, marketing territoriale e turismo.