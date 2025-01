Ninna e Matti le due web star saliranno sul palco del teatro Gesualdo di Avellino

Leggi su Ildenaro.it

Sono la coppia più amata dai bambini. Hanno condotto con Carlo Conti lo Zecchino d’Oro 2022. La loro prima hit “La sfida contro il tempo”, ha totalizzato in meno di un anno 11 milioni di visualizzazioni su YouTube. E adesso sono pronti ad una serata indimenticabile per i piccoli e grandi fan di. Dopo aver spopolato in Tivvù su Cartoonito con le loro incredibili “challenge”, sabato 11 gennaio, alle ore 15 e alle ore 18 (spettacolo fuori abbonamento),salgono suldelCarloper un doppio appuntamento con il loro Super Toura Stagni e Corinna Navoni, hanno conquistato il pubblico con i loro video divertenti e coinvolgenti, e adesso sono pronti ad allietare il pubblico avellinese con uno spettacolo ricco di colori, sketch e personaggi esilaranti per la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie Maura Paparo Accompagnate da un formidabile cast di performers e ballerini, regaleranno emozioni a grandi e piccini con uno show fatto di scherzi, piccoli imprevisti e momenti esilaranti di vita quotidianaUltimi biglietti ancora disponibili presso la biglietteria del