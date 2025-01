Agi.it - Myriam Sylla: "Chi nasce e cresce in Italia deve avere la cittadinanza"

AGI -, ex capitana della Nazionalena di pallavolo, si racconta a Vogue. La campionessa sportiva, 30 anni oggi, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, regala ai lettori un ritratto molto intimo di sé: dalle file per il permesso di soggiorno, alla bulimia, dall'amore per la famiglia a cuitutto a quello per i piercing, sua grande passione, fino alla lettura di alcune delle pagine del suo diario. Un'intervista senza filtri di una delle star della Nazionale femminile più seguita del nostro Paese e modello per tante ragazze di oggi. "Inizialmente i miei genitori erano titubanti, ma dal momento in cui hanno compreso che lo sport era il mio sogno, lo hanno sempre appoggiato - dice sul suo rapporto con la sua famiglia -. Non ci hanno visto il possibile guadagno, oppure la realizzazione di un loro personale progetto sportivo frustrato, come spesso capita con i giovani atleti.