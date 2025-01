Mistermovie.it - Mister Movie | Io Sono Leggenda 2, la Data di Uscita del Sequel con Will Smith si allontana

Nonostante l’entusiasmo di Michael B. Jordan e una prima bozza di sceneggiatura, la produzione di “Io2” sembra ancora in fase di sviluppo. Novità sudi, produzione e cast?Il Futuro di “Io2” Ancora Incerto Nonostante le Aspettativeclass="wp-block-heading">Sebbene una prima versione della sceneggiatura sia stata completata alla fine dell’anno scorso e Michael B. Jordan abbia espresso grande entusiasmo per il progetto, ildi “Io” potrebbe non essere così vicino come si pensava. Diverse fonti, tra cui un articolo del The Hollywood Reporter (THR) incentrato sulla carriera di, suggeriscono che la realizzazione del film dipenderà in parte dal successo di “Bad Boys 4”.L’articolo di THR sottolinea che le future partecipazioni dia grandi produzioni cinematografiche saranno influenzate dall’andamento al botteghino di “Bad Boys 4”, soprattutto alla luce degli eventi accaduti durante la cerimonia degli Oscar di qualche anno fa.