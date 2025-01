Incendi in California, rinviato annuncio nomination agli Oscar

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 gen. (askanews) – L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) hadi due giorni l’delleper glia causa dei violentiboschivi nella zona. In un’e-mail inviata ai suoi quasi 10.000 membri mercoledì pomeriggio, l’Accademia ha affermato che la data di chiusura per le candidature, originariamente prevista per il 12 gennaio, è stata posticipata al 14; e l’delle, dal 17 al 19 gennaio. La cerimonia deglidel 2025 si terrà il 2 marzo e sarà presentata da Conan O’Brien. “Vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze a coloro che sono stati colpiti dai devastantiboschivi nellameridionale”, afferma Bill Kramer, direttore esecutivo di Ampas, citato dalla rivista Variety. “Molti dei nostri membri e colleghi del settore vivono e lavorano nell’area di Los Angeles e i nostri pensieri sono con voi”, ha aggiunto il dirigente.