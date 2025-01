Quotidiano.net - Il Papa ai diplomatici: “Dialogare anche con chi è scomodo, guerra mondiale minaccia concreta”

Roma, 9 gennaio 2025 – I nomi non li fa, il protocollo lo sconsiglia e per giunta un antipatico raffreddore di stagione gli impedisce di pronunciare personalmente il discorso equilibrato e prudente, stilato dalla Segreteria di Stato, costringendolo a rinunciare a eventuali e proverbiali passaggi a braccio. Nulla da aggiungere o omettere, va bene così, ma a chi stia pensandoFrancesco, quando riecheggia nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo apostolico, l’appello accorato “a favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi“, è fin troppo chiaro ai 184 ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, ricevuti in udienza per i tradizionali auguri d’inizio anno. I convitati di pietra è facile intuire siano, da un lato, Vladimir Putin, che il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump sta ob torto collo rendendo meno sgradito alle cancellerie occidentali, e, dall’altro, i vertici iraniani, dei loro sodali di Hamas ed Hezbollah e il premier israeliano Benjamin Netanyahu che proprio Teheran, attraverso una fuga di notizie né smentita, né confermata dalla Sala stampa vaticana, ha palesato all’opinione pubblica internazionale come poco gradito agli occhi dello stesso Pontefice.