Ilveggente.it - Game over per Sinner: “Almeno un anno di squalifica”

Leggi su Ilveggente.it

per, più si avvicina febbraio con la sentenza del Tas di Losanna, più arrivano voci di una. Ecco la situazione Mentre lui sta cercando di prepararsi al meglio per gli Australian Open, primo appuntamento ufficiale della stagione, assai importante, visto che è uno Slam e visto che lui è quello che detiene lo scettro, siamo ancora qui tutti a parlare di quello che potrebbe succedere a Janniknel momento in cui il Tas di Losanna renderà pubblica la sentenza contro l’assoluzione che la Wada ha presentato.per: “undi” (Lapresse) – Ilveggente.itE più si avvicina il momento clou, quello della decisione finale, più arrivano voci su una possibileche potrebbe colpire il tennista azzurro. Noi oggettivamente non sappiamo come tutto questo finirà, ma è evidente purtroppo che Jannik rischia davvero grosso.