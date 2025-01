Ilfattoquotidiano.it - “Corrotto con 60mila euro e un orologio di lusso”: divieto di dimora per il consigliere comunale di Napoli Luigi Grimaldi

L’accusa di corruzione è circostanziata al capo 4 di una sfilza di imputazioni lunga una ventina di pagine:in contanti e undiPaul Picot, modello Gentleman, valore 6mila, consegnati a un suo intermediario circa tre anni fa, in relazione a un appalto per la nettezza urbana a Giugliano che secondo gli inquirenti sarebbe stato pilotato. Per questa ragione il Gip diNord Vincenzo Saladino ha disposto ildinel capoluogo campano per ildi, eletto nel 2021 nella lista Moderati a sostegno del sindaco Gaetano Manfredi. I pm dell’ufficio guidato da Maria Elisabetta Troncone ne avevano chiesto l’arresto.ora è iscritto nel gruppo misto e i fatti per i quali è sotto inchiesta risalgono al suo precedente ruolo di assessore all’Ambiente a Giugliano, nella giunta Pd-M5s guidata dal sindaco Nicola Pirozzi.