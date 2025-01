361magazine.com - Australian Open, sorteggiato il tabellone: il percorso di Sinner

Si attende il debutto del numero uno al MondoNella notte italiana è statoildegli2025, prima prova dello Slam, vinta un anno fa da Jannik.L’azzurro affronterà al primo turno Nicolas Jarry.“Lo chiamano l’Happy Slam, siamo tutti molto felici di tornare qui – ha detto il numero 1 del mondo durante la cerimonia – Spero soprattutto che tutti i giocatori possano mostrare un buon tennis, che credo sia la cosa più importante”.Questo ildel primo turno degli italiani:Jannik(1) c. Nicolas Jarry (CHI)Lorenzo Musetti (16) c. Matteo ArnaldiFlavio Cobolli (32) c. Tomas Martin Etcheverry (ARG)Matteo Berrettini c. Cameron Norrie (GBR)Luciano Darderi c. Pedro Martinez (ESP)Lorenzo Sonego c. Stan Wawrinka (SUI)Fabio Fognini c.