Notizie.com - Anna nasce con un raro tumore di 600 grammi a 28 settimane, il primo intervento già durante la gravidanza

La piccolaè nata con uned è stata operata a 28di vita al Policlinico di Milano, una vera eccellenza nel mondo.L’episodio ha attirato l’attenzione dei media, ma anche la solidarietà degli utenti sui social media. Una storia complicata che per fortuna si è conclusa con un lieto fine.condi 600(Notizie.com)Tutto per(nome di fantasia):la 16esima settimana dile è stato diagnosticato nel feto una massa cellulare anomala dal volume significativo che poteva compromettere il suo sviluppo. Dal nord est la famiglia in attesa della bimba è costretta a trasferirsi alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano che è un centro di riferimento per le gravidanze difficili.Alla bambina è stato diagnosticato un teratoma sacrococcigeo, cioè un cancro che si sviluppa alla base del coccige.