A Max Pezzali non si comanda | fenomeno pop da 18 sold out a Milano e Roma Il Forum si è trasformato in un enorme college con un capoclasse accogliente

Entrati all’Unipoldisembrava di essere catapultati in unamericano con stendardi, grafiche, festoni appesi sul tetto. A ricreare quindi l’atmosfera americana, che Maxama molto, per raccontare ancora una volta la storia degli 883 e distesso. I grandi successi di ieri e di oggi, il palazzetto era imballato all’inverosimile ieri sera e il pubblico di qualsiasi fascia d’età ha applaudito il “” dalla prima all’ultima nota, cantando a squarciagola “La regola dell’amico”, “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “La regina del celebrità”, “Coma mai” e “Con un deca”.“Max Forever – Questonon è un albergo / Questo Pala non è un albergo” – con 18out trae 180mila biglietti venduti – riesce riproporre in una veste diversache ha già collezionatoout (dal Circo Massimo diagli stadi e 400mila biglietti venduti) nei mesi scorsi in ogni dove con una grafica nuova sui ledwall e con un palco adattabile ad ogni segmento dello spettacolo.