A Far West l' inchiesta sull' eredità degli Agnelli

Nuovi elementia gestione del patrimonio di Marella Caracciolo, nuove domande che emergono dei documenti che Farmostrerà in esclusiva su Rai Tre domani, venerdì 10 gennaio. La vedovail 14 gennaio del 2014 risulta aver effettuato un'operazione bancaria presso una banca del Liechtenstein. Il 10 marzo dello stesso anno Marella avrebbe aperto un altro conto bancario, sempre in una banca di Vaduz. Ma la vedova, che si divideva tra le varie proprietà a sua disposizione, risulta che quel periodo fosse in Marocco: il suo soggiorno sarebbe iniziato il 3 novembre del 2013 e si sarebbe concluso il 31 marzo del 2014. A non coincidere è anche un'altro operazione, effettuata il 19 gennaio del 2015, sempre a nome di Marella Caracciolo che però in quei giorni era ricoverata in una clinica italiana.