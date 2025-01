Volley Myriam Sylla | Ius Soli? Non esiste che dei ragazzini non possano completare la propria identità

Leggi su Sportface.it

, oro olimpico con la Nazionale femminile di, si racconta ai taccuini di Vogue Italia. La schiacciatrice azzurra inizia parlando della madre, scomparsa alcuni anni fa: “La medaglia olimpica gliela avevo promessa. E non una medaglia qualunque, ma quella più preziosa. Prima di partire per Parigi ne avevo parlato con le compagne di squadra, tralasciando di specificare il metallo per non mettere loro addosso troppa pressione. Ma dell’argento non mi sarei accontentata. E così ho giocato al massimo tutta l’estate. Non so cosa mi sia successo, posso dire che dentro di me c’era qualcosa in più, fisicamente e psicologicamente ero una somma di tutto quello che sono stata in questi anni“.ItaliaFemminile ITA – NED Olympic Games Paris 2024 Preliminary Round Women“Tanti sacrifici, soprattutto dei miei genitori”, che da bambina studiava danza classica, si è approcciata alla pallavolo a dodici anni: “Arrivare qui ha comportato tanti sacrifici, non tanto da parte mia ma soprattutto dei miei genitori.