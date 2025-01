Lanazione.it - Virdis, piano salvezza: "E poi guardiamo oltre"

"Con le ultime operazioni abbiamo sistemato la rosa, ma se emergerà qualche occasione, sia in ottica under che over, la prenderemo in considerazione. In linea generale però direi che la squadra è a posto fino a maggio". Sentendo le dichiarazioni di Francesco, non sono all’orizzonte - salvo colpi di scena - nuove operazioni di mercato da parte del Prato. Nemmeno nel reparto offensivo, dove le condizioni di Barbuti (già assente contro il Ravenna) sono tutte da valutare. "Un’altra punta? Abbiamo provato a rinforzarci con dei calciatori con numeri importanti, ma in questo momento - a differenza dell’estate - dobbiamo fare i conti con le società che ne detengono i cartellini e quindi bisogna essere d’accordo in tre, non solo in due. Se venisse fuori una possibilità, ci penseremo. Ma è necessario che rappresenti un valore aggiunto.