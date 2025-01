Isaechia.it - Uomini e Donne, Amal Kamal e Veronica Fedele intervengono sui social dopo la messa in onda della puntata che dà inizio al ‘Michele Longobardi gate’

Questo pomeriggio è andata insu Canale 5 una nuovadi, durante la quale abbiamo assistito alla prima parte di ciò che porterà il tronista Michelea lasciare il dating show condotto da Maria De Filippi.Nel corsoodierna, infatti, la corteggiatrice Mary ha deciso di lasciare il programma, lanciando alcune accuse sibilline al tronista e lasciando intendere che il suo comportamento non fosse poi così corretto è trasparente come in realtà ha voluto far credere.Effettivamente, nelle prossime puntate si scoprirà che Michele non solo aveva creato un profilo fake con cui contattare suile sue corteggiatrici, ma aveva anche intrapreso una relazione con un’altra ex corteggiatrice del programma, Alessandra, all’insaputa di tutti.Nonostante le parole di Mary, Michele ha continuato ina professare la sua buona fede e la sincerità con cui stava affrontando questo percorso e proprio questo atteggiamento dell’ex tronista ha portatoa intervenire sui, commentando il comportamento del ragazzo.