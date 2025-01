Ilfattoquotidiano.it - Un antico vulcano e un’enorme frana al largo dei Campi Flegrei e di Ischia, la scoperta degli scienziati dell’Ingv

Glile chiamano “strutture geologiche sottomarine” ed erano sconosciute. La notizia è che aldei(da mesi scossi da terremoti) e dell’Isola digiace unsommerso rimasto finora sconosciuto, insieme asottomarina che si estende per decine di chilometri e che potrebbe aver generato uno tsunami. La, pubblicata sulla rivista Geomorphology, si deve a un gruppo di ricercatori italiani dell’Istituto Nazionale di Geofisica elogia e dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che hanno svelato queste strutture geologiche sommerse grazie al rilevamento di anomalie magnetiche nel corso di sondaggi aerei e navali.I, ben noti per la loro attività vulcanica storica e per i più recenti fenomeni bradisismici, sono stati oggetto di numerosi studi, ma finora la loro porzione sottomarina non era stata analizzata e rappresentata in maniera integrata con i settori marini antistanti.