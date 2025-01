Ilrestodelcarlino.it - "Tassa di soggorno per investire di più"

"Turisti in crescita, record di visitatori nei musei, ora dobbiamo mantenere alti servizi e conservare bene il patrimonio artistico e ambientale" dice il sindaco Fioravanti al termine di queste vacanze natalizie. A crescere però ci sono anche i prezzi per soggiornare nelle Cento Torri e ora è in arrivo la ‘city tax’, ovvero la quota da pagare per visitare e pernottare come turista in città. La Giunta comunale ha infatti approvato l’istituzione dell’Imposta di soggiorno nel Comune di Ascoli, che ora è al vaglio del Consiglio comunale. Una vera e proprioa carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, dunque alberghi, hotel e bed&breakfast situati sul territorio comunali. "Si tratta di un’imposta – commenta il primo cittadino Marco Fioravanti – a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunali.