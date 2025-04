Lega focus su Musk e appello per Salvini | Torni al ministero dell’Interno

Salvini. Ma ora la Lega insiste: il segretario deve tornare al Viminale, a guidare il ministero dell’Interno. E il congresso di Firenze accoglie con una standing ovation la proposta, lanciata per primo dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Il diretto interessato resta seduto, impassibile.“Riflessivo”, dicono i suoi. Ma tutti coloro che interverranno a seguire, rilanceranno la richiesta: l’altro capogruppo Massimiliano Romeo, i vice segretari Andrea Crippa, Claudio Durigon. Insomma, tutti i vertici del partito a sostegno di un’ipotesi che riaprirà tensioni nel governo e nella maggioranza.https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/04/Dazi-Salvini-trattare-con-Usa-e-azzerare-politiche-suicide-Ue20250405video15353723. Ilfogliettone.it - Lega, focus su Musk e appello per Salvini: “Torni al ministero dell’Interno” Leggi su Ilfogliettone.it Giorgia Meloni aveva già detto di no, nei giorni immediatamente successivi all’assoluzione di Matteo. Ma ora lainsiste: il segretario deve tornare al Viminale, a guidare il. E il congresso di Firenze accoglie con una standing ovation la proposta, lanciata per primo dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Il diretto interessato resta seduto, impassibile.“Riflessivo”, dicono i suoi. Ma tutti coloro che interverranno a seguire, rilanceranno la richiesta: l’altro capogruppo Massimiliano Romeo, i vice segretari Andrea Crippa, Claudio Durigon. Insomma, tutti i vertici del partito a sostegno di un’ipotesi che riaprirà tensioni nel governo e nella maggioranza.https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/04/Dazi--trattare-con-Usa-e-azzerare-politiche-suicide-Ue20250405video15353723.

