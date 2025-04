Reijnders guarda anche all’Inter | Vogliamo vincere partite!

ULTIMA PARTITA – Prima di questo weekend Milan e Inter hanno giocato il quarto derby della stagione. I rossoneri hanno tenuto l'imbattibilità nella stracittadina, ma si sono dovuti accontentare del pareggio in casa nella semifinale di Coppa Italia. A Tammy Abraham ha risposto il bolide di Hakan Calhanoglu da fuori area. Entrambe le squadre hanno pagato la partita in termini di condizione fisica e oggi hanno pareggiato ancora le rispettive gare. L'Inter con il Parma nel pomeriggio all'Ennio Tardini, subendo una rimonta da iniziale vantaggio di 0-2. Il Milan invece con la Fiorentina, rimontando al contrario dallo svantaggio di 0-2.

