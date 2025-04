PSG incoronato Ligue 1 Champions come Inter Slip up in Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-05 23:57:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Sabato pomeriggio sono stati incoronati un sacco di grandi partite in tutta Europa e il nostro primo campione dei primi cinque campionati.Paris Saint-Germain ha concluso il titolo della1 battendo gli Angers, permettendo loro di focalizzare la loro piena attenzione sullaLeague.AltroveMilan ha affrontato Parma in una grande partita diA mentre i rivali AC Milano hanno ospitato la Fiorentina.In Germania Bayer Leverkusen stava cercando di mantenere giù il divario tra loro e il Bayern Monaco. per vederesi sono svolti i giochi.PSG 1-0 Angers+1 pic.twitter.com/A9B0HBGW3D-Paris Saint-Germain (@psgenglish) 5 aprile 2025Il PSG ha segnato il loro quarto titolo di1 dritti con una vittoria per 1-0 su Angers al Parc des Princes.