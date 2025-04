Ilfogliettone.it - Tajani avverte Salvini e difende l’Europa: “Non farei mai parte di un governo antieuropeo”

Antonionon usa mezzi termini: “è la nostra casa e io nonmaidi un”. Il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia ha usato il Consiglio nazionale del partito per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile sull’impegno europeista del suo movimento, in un momento in cui i rapporti tra Roma e Bruxelles sono messi sotto pressione dalle tensioni all’interno della maggioranza di.https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/04/Dazi--trattare-con-Usa-e-competenza-esclusiva-Commissione-Ue20250405video10245576.mp4“Sia chiaro”, ha scanditoal Palazzo dei Congressi, “che noi difendiamoe continueremo a farlo. Per fortuna mi pare che il presidente del Consiglio Meloni abbia sempre fatto scelte a difesa dell’Ue”.