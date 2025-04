Gli americani non ci stanno | i dazi di Trump scatenano rabbia e proteste di massa

Trump ha annunciato oggi l’entrata in vigore di una nuova serie di dazi sulle importazioni, definendoli una svolta epocale per l’economia americana. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma social Truth, Trump ha descritto la mossa come una “rivoluzione economica” destinata a riportare posti di lavoro e aziende negli Stati Uniti. “Non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico. Resistete!”, ha scritto il presidente, aggiungendo che questa politica renderà “l’America di nuovo grande”.La politica dei daziLe cosiddette tariffe base si applicheranno a tutti i Paesi, con aumenti ulteriori previsti per alcuni partner commerciali strategici, tra cui la Cina. Da mercoledì, infatti, le tariffe sui prodotti cinesi saliranno al 54%, con un dazio aggiuntivo del 34% che si somma ai precedenti balzelli. Ilfogliettone.it - Gli americani non ci stanno: i dazi di Trump scatenano rabbia e proteste di massa Leggi su Ilfogliettone.it Il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato oggi l’entrata in vigore di una nuova serie disulle importazioni, definendoli una svolta epocale per l’economia americana. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma social Truth,ha descritto la mossa come una “rivoluzione economica” destinata a riportare posti di lavoro e aziende negli Stati Uniti. “Non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico. Resistete!”, ha scritto il presidente, aggiungendo che questa politica renderà “l’America di nuovo grande”.La politica deiLe cosiddette tariffe base si applicheranno a tutti i Paesi, con aumenti ulteriori previsti per alcuni partner commerciali strategici, tra cui la Cina. Da mercoledì, infatti, le tariffe sui prodotti cinesi saliranno al 54%, con uno aggiuntivo del 34% che si somma ai precedenti balzelli.

Ucraina, scontro Trump-Zelensky: gli americani non ci stanno. Proteste contro Vance: "Traditore! Vai a sciare in Russia". L’America non vuole “un re”, ora anche il West ha paura di Trump. Negli Stati Uniti stanno finendo le uova a causa dell'aviaria. Ecco perché non succede da noi. Cos'è RedNote, il social cinese scaricato in massa dagli americani in fuga da TikTok. Trump tira dritto; Kiev e l’Europa stanno a guardare. Elezioni Usa, Trump - Harris: le news del 4 novembre. Ne parlano su altre fonti

L’America non vuole “un re”, ora anche il West ha paura di Trump - All’inizio del primo mandato del presidente repubblicano, le città rurali erano la sua maggiore base di consensi. Oggi pure in stati come il Montana cresce il dissenso. Per le politiche economiche e i ... (editorialedomani.it)

Alla vigilia dei dazi americani, risponde l'Europa: ci vendicheremo se necessario. Trump: sarò gentile - Trema l’Europa alla vigilia dei dazi americani, ma non esclude la vendetta. CI VENDICHEREMO La linea europea dettata dalla presidente della commissione Ursula von der Leyen è quella della ... (informazione.it)