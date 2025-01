Pronosticipremium.com - Roma a Bologna, arbitra Abisso: score super dei giallorossi con lui

Il derby vinto è un’iniezione di fiducia totale per la, che sognava una serata del genere per iniziare un 2025 che, si spera, possa portare gioie maggiori rispetto all’anno passato. Il 2-0 rifilato alla Lazio è però solo l’inizio di un gennaio fondamentale per le ambizioni giallorosse: incombe un calciomercato che deve essere importante, ci sono i rinnovi di Dybala, Paredes e non solo in ballo, il girone di Europa League da completare al meglio ed una trasferta diche, in ordine temporale, ha la priorità.Appuntamento domenica alle 18:00 in un Dall’Ara vestito di rossoblù, per sostenere una squadra che, dopo un inizio difficile, ha ingranato la sesta e punta alla zona Europa, e risulta pure più riposata dellaper il rinvio della partita contro l’Inter, causacoppa Italiana.