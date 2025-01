Cultweb.it - Qual è l’ora migliore per bere il caffè?

Un buonal mattino non è solo un piacere, ma potrebbe anche allungarti la vita. Una nuova ricerca pubblicata sull’European Heart Journal ha analizzato i dati di oltre 40.000 adulti per scoprire cherio in cui si consuma ilè cruciale per la salute. Chi bevesolo al mattino riduce significativamente i rischi di morte prematura e di malattie cardiovascolari rispetto a chi lo consuma durante tutta la giornata o a chi non lo beve affatto.Lo studio ha coinvolto 40.725 persone che hanno partecipato al National Health and Nutrition Examination Survey tra il 1999 e il 2018, monitorando il loro consumo die gli effetti sulla salute nel corso di quasi un decennio. I partecipanti sono stati divisi in tre categorie in base alrio in cui consumavano il: mattina (dalle 4:00 alle 12:00), pomeriggio (dalle 12:00 alle 17:00) e di sera (dalle 17:00 alle 4:00).