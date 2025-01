Morte choc a Cosenza maresciallo si spara in caserma con la pistola d’ordinanza

Leggi su Dayitalianews.com

Una terribile tragedia ha sconvolto San Marco Argentano, paese in provincia di, dove si è ucciso questa mattina 8 gennaio ilFabio Polvere, comandante della stazione locale dei carabinieri, suicidandosi con la suaall’interno della. La notizia ha sconvolto i familiari e i colleghi che lavoravano con lui.Il suicidio delFabio Polvere in passato era stato comandante della stazione di Sant’Agata d’Esaro, prima di trasferirsi a San Marco Argentano, dove come riferiscono le cronache locali si era inserito senza alcun problema. Polvere era subentrato alConte che per anni aveva diretto la stazione. Al momento non sono ancora noti i motivi che hanno spinto ila compiere questo tragico gesto, che ha sconvolto la comunità e anche la sindaca Virginia Mariotti, che ha espresso “vicinanza alla famiglia e all’Arma dei carabinieri” dichiarando: “La comunità ha perso un’ottima persona, seria e di grande sensibilità.