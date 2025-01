Mistermovie.it - Mister Movie | Squid Game, il Frontman è il figlio di Oh Il-nam Giocatore 001?

Leggi su Mistermovie.it

La teoria secondo cui il, alias Hwang In-ho, possa essere ildi Oh Il-nam sta guadagnando sempre più consenso tra i fan di.Oh Il-namdella Stagione 1 è il padre di?Questa ipotesi si basa su una serie di dettagli apparentemente secondari disseminati tra la prima e la seconda stagione della serie, che, se collegati, potrebbero suggerire un lefamiliare tra i due personaggi.Il rifiuto del latte: un indizio simbolico?Un dettaglio ricorrente riguarda l’avversione per il latte. Nella prima stagione, il456, Seong Gi-hun, rifiuta il latte affermando di non poterlo bere. Questo porta Oh Il-nam, il creatore dei giochi, a menzionare casualmente che anche suonon amava il latte. Nella seconda stagione, vediamo Hwang In-ho, il, mostrare lo stesso comportamento: durante i giochi, offre il proprio latte alla giocatrice incinta, la numero 222, spiegando che non lo beve.