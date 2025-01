Ilgiorno.it - Miogni, mano tesa ai detenuti. Assistenza e reinserimento. Il Patronato entra in carcere

Un servizio che risponde in modo puntuale alle richieste avanzate dalla popolazione detenuta. Con il nuovo anno prende il via presso la Casa circondariale di Varese l’attività dello sportello. La direttrice dell’istituto penitenziario Carla Santandrea ha siglato, con l’avallo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, la convenzione con la Camera del lavoro di Varese, tramite ilInca Cgil e la sua direttrice Alessandra Lo Biundo. Si tratta di un’opportunità importante nell’ottica deldei diritti socio-lavorativi dei. La convenzione, non onerosa, permette di garantire un servizio diall’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro, come previsto dall’ordinamento penitenziario.