Ilgiorno.it - Machiavelli, c’è l’accordo. Due milioni per il tetto stop all’incubo infiltrazioni

Leggi su Ilgiorno.it

Addioal, accordo Città Metropolitana-Comune per rifare ildel liceo di Pioltello: i soldi, 2, li metterà l’ex provincia, mentre al progetto e all’esecuzione lavori penserà il Municipio. Stessa formula per altri grossi cantieri nelle superiori della zona, a Gorgonzola, 1 milione 365mil euro per rifare le palestre dell’Iss Argentina e del professionale Marconi, che condividono gli impianti, e 600mila euro per il palazzetto del liceo Giordano Bruno a Melzo. "Abbiamo chiesto aiuto alle Amministrazioni per portare a termine un piano complesso di interventi parallelo al Pnrr - spiega Roberto Maviglia, consigliere delegato all’edilizia scolastica di Città Metropolitana - . Una formula innovativa che ci permette di superare i limiti legati alla carenza di personale, senza sprecare risorse per il territorio.