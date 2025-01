Sport.quotidiano.net - Lucchese - Sprint finale per la cessione. Campani e toscani gli ultimi rimasti in lizza

E’ improbabile che ladellaavvenga a ridosso della sfida-salvezza di venerdì contro la Spal (la società biancoceleste ha ingaggiato dal Frosinone il centrocampista di 23 anni, nativo di Lucca, Hamza Haoudi). Anche se, secondo i ben informati, la trattativa sarebbe a buon punto. Fin qui, nulla di nuovo. Ma a chi cederà laAndrea Bulgarella e, soprattutto, a quali condizioni? Ad una "cordata toscana", dove figurerebbe, tra l’altro, anche un imprenditoreoppure ad un gruppo campano non ben definito che, si dice, avrebbe già pronto un suo staff tecnico? L’unica cosa certa è che la sede delle trattative non è a Lucca sui viali della circonvallazione, ma a Pisa, nel quartier generale del gruppo Bulgarella. E’ lì che si trovano i professionisti incaricati dal presidente di vagliare le due manifestazioni di interesse rimaste in gioco e stabilire quella che offre le migliori garanzie, sotto tutti i punti di vista, economici e sportivi.