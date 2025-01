Ilnapolista.it - Lotito: «De Laurentiis sta facendo benissimo, parlano i risultati. Altri club si limitano a sopravvivere»

Claudio, presidente della Lazio, è stato intervistato dal quotidiano romano de Il Messaggero ed ha parlato delle proprietà italiane a gestione familiare nella nostra Serie A e del derby di Roma, festeggiato dai romanisti in città “come fosse uno scudetto”.: «Come me e Denessuno in Italia. I»Di seguito un estratto dell’intervista al noto quotidiano capitolino:Di proprietà come la sua in Italia ce ne sono poche.«Come me e Aurelio De, che sta, i, spero chenon cedano perché alcuniormai sopravvivono. Tanti vendono perché non è facile reggere. Le disponibilità sono ristrette e il calcio ha un costo.»Lei è saldo al timone della Lazio?«Io non ho alcun interesse a vendere, ho già detto e ribadisco che lascerò ila mio figlio.