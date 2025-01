Liberoquotidiano.it - Liberata Cecilia Sala. "Partita a scacchi": le parole del padre. Rumors su Abedini. Attesa alle 15.30

rientra in Italia dopo 21 giorni di detenzione in Iran. La giornalista di Chora Media e del Foglio era stata arrestata il 19 dicembre scorso e detenuta nel carcere di Evin fino a oggi, mercoledì 8 gennaio, quando Palazzo Chigi ha comunicato in una nota il suo rilascio. Nessuna accusa formale era stata mossa nei suoi confronti da parte di Teheran. Le autorità iraniane si erano limitate a parlare di violazione delle leggi islamiche. La liberazione diè stata confermata anche dall'Iran. Segui la diretta di Liberoquotidiano.it Ore 14.34 - Provenzano, anche il Pd usa la parola "onore" "In questi minutista tornando a casa e questo è ciò che davvero conta. È un profondo sollievo, una grande soddisfazione e un forte sentimento di gratitudine perché c'è un tempo per la polemica politica e un tempo in cui bisogna unirsi tutti come Paese per essere più forti come è successo questa volta: dietro l'appello del presidente Mattarella, tutti uniti per riportarla a casa".