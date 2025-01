Formiche.net - Le ambizioni di Erdogan e i progetti di Trump. Il doppio puzzle in Medio Oriente

Come il rapporto conflittuale tra i leader di Turchia e Israele potrà impregnare il conflitto indi ulteriore fiele? E in base a quali fattori l’evoluzione della situazione siriana si intreccerà da un lato con le mireiane in “stile libico” e, dall’altro, con il paniere di alleanze eche vede, ad esempio, coinvolta l’Arabia Saudita e la progettualità politica di Mbs? Nel mezzo due elementi: il già citato semi-immobilismo dell’Ue (che per non perdere terreno dovrebbe accelerare una visione più propositiva delle emergenze legate alla contingenza) e l’avvio della nuova stagione alla Casa Bianca.Quale profondità strategicaPunto di partenza è lo sfarinamento delle presa russa sul Mediterraneo. La fuga del sommergibile di Mosca dalla base navale siriana di Tartus è un risultato tattico che porta soddisfazione in molte cancellerie occidentali, perché de facto la spallata inflitta al regime di Assad determina effetti diretti nel sistema politico e militare russo.