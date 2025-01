Sport.quotidiano.net - L’allenamento. Al ’Mapei Center’ si rivede Mulattieri

SASSUOLO Difficile trarre le conclusioni del caso, ma tanto vale azzardare. Perché il Sassuolo posta sui suoi social l’inizio deldi ieri e in campo entra, dopo i vari Berardi, Laurientè, Muharemovic, Lovato, Moldovan, Pieragnolo, Boloca eccetera, anche Samuele. A suggerirne un possibile recupero in tempo per la trasferta di Salerno: l’attaccante era infatti uno dei quattro giocatori – gli altri Romagna, Pierini, Volpato – che hanno saltato la gara contro il Cosenza e da lunedi, quando il Sassuolo ha ricominciato a lavorare sui campi del Mapei Football Center, sono finiti, inevitabilmente, ‘sotto esame’. Il ritmo serrato – ieri doppia seduta, oggi pure – imposto da Fabio Grosso ai suoi alla ripresa dovrebbe fare in modo che le ‘riserve’ riguardanti possibili assenze vengano sciolte già tra domani e venerdi, ma quell’immagine del ‘Mula’ che va in campo con i compagni per la seduta di ieri qualcosa suggerisce.