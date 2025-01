Oasport.it - La Bulgaria vince nello sci dopo 45 anni: Albert Popov erede di un rivale della Valanga Azzurra

Le montagne non mancano in, ma il Paese dell’Est Europa ha dovuto aspettare 45per tornare a festeggiare una vittoria nella Coppa del Mondo di sci alpino. Era l’8 gennaio 1980 quando Peter Popangelov si imposeslalom di Lenggries (Germania), esattamente nove lustri(8 gennaio 2025) ci ha pensatoa mandare in visibilio una Nazione intera. Il 27enne ha infatti dettato leggeslalom di Madonna di Campiglio, riuscendo a rimontare dall’ottava posizione e a festeggiare sulla mitica pista 3Tre.Un trionfo a sorpresa da parte del 27enne, che prima di oggi era salito sul podio soltanto in un’occasione (terzo sempre tra i pali stretti di Palisades Tahoe il 26 febbraio 2023) e che sul sempre suggestivo Canalone Miramonte è riuscito ad avere la meglio sullo svizzero Loic Meillard e sul croato Samuel Kolega.