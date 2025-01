Iltempo.it - Incendi devastanti a Los Angeles: le fiamme travolgono tutto | GUARDA

Bruciano le colline e le case di Pacific Palisades, a Los, colpita da un grosso e pericolosoo scoppiato nella giornata di martedì. Le, alimentate da un forte vento che potrebbe continuare a soffiare per giorni, secondo le previsioni, hanno distrutto diverse strutture. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza e ordinato l'evacuazione di decine di migliaia di persone, in una zona dove vivono molte celebrità di Hollywood. Non è chiaro ancora quante strutture siano state danneggiate o distrutte dal rogo, ma i funzionari hanno parlato di circa 30mila residenti evacuati e 13mila abitazioni minacciate dalle. L'o è scoppiato intorno alle 10:30 del 7 gennaio, poco dopo l'inizio di una tempesta di vento, definita dagli esperti la più forte che abbia colpito la California meridionale in oltre un decennio.