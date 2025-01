361magazine.com - Grande Fratello, Helena è nello sconforto: “sarò squalificata”

, oggi potrebbe essere l’ultimo giorno di permanenza diPrestes nella casa. La modella potrebbe esserePrestes oggi potrebbe dire addio alla sua permanenza nella casa del reality show di Canale 5. Per lei gli autori potrebbero decidere la squalifica dal gioco per via del brutto gesto adottato contro Jessica che l’ha provocata. per quest’ultima e anche per Ilaria ilprenderà dei provvedimenti dopo le liti con la modella.Consapevole che oggi potrebbe essere per lei l’ultimo giorno nella casa,è caduta. Ha cercato il conforto di prima mattina ieri con Stefania Orlando, alla quale si è avvicinata per una chiacchierata: “Vorrei fare una chiacchiera con te, voglio parlarti, ho la lista di tutte le persone con cui voglio parlare prima della puntata di domani.