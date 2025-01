Ilrestodelcarlino.it - "Esclude premeditazione e volontarietà"

E’ stata lunga la deposizione che Claudio Funari ha fatto al giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti che lo ha rinchiuso in carcere facendo proprio l’impianto accusatorio della Procura che contesta a Funari lasia per l’omicidio di Renzo Paradisi, sia per il tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi; il 42nne è accusato anche di tentato incendio, violenza privata e danneggiamento. Contestata anche l’aggravante dei futili motivi e della minorata difesa delle vittime. Un quadro accusatorio che prevede la pena dell’ergastolo ed è proprio per questo che la linea difensiva è volta a ridimensionare l’accusa eliminando lae lanella condotta dell’indagato limitando la pena finale fra 10 e 18 anni di carcere. "La versione resa dal mio assistitoper quanto avvenuto" commenta l’avvocato Dionisi che dopo l’interrogatorio ha presentato istanza al Tribunale del Riesame per far ottenere a Funari gli arresti domiciliari.