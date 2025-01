Ilfoglio.it - Da Kyiv a Odessa, è nero il cielo sopra l’Ucraina e il suo presidente

In una guerra che si immagina regolare, con due eserciti che si fronteggiano, il ricorso di una parte a espedienti affini alla guerra di guerriglia,ttutto l’audacia, la sorpresa, l’astuzia, è insieme un’ammissione di debolezza e una rivendicazione di fierezza. Così è per l’offensiva ucraina nel Kursk, indubbiamente audace, e sorprendente solo per aver contato ancora sull’ottusità burocratica dell’esercito russo, incapace di pensare al raddoppio della sorpresa di agosto. Che abbia rosicchiato qualche chilometro o sia stata fermata, come pretendono le fonti russe, cambia poco: cercava un risultato simbolico, per il morale delle truppe, per quello dei civili ucraini, e per il resto del mondo e i suoi notabili. Vi si svolgono comunque combattimenti accaniti e sanguinosi, e costano carissimi anche alle truppe nordcoreane.