Crema eroina spacciata dalla finestra di casa | arrestata una coppia

Cremona, 8 gennaio 2025 –alla strada, ma sotto gli occhi della polizia. E nella notte della Befana due spacciatori sono finiti in galera. Da tempo la polizia teneva d’occhio una, perché attorno all’abitazione c’era un traffico sostenuto e quindi sospetto. C’era il dubbio che i due potessero utilizzare il loro appartamento per smerciare stupefacenti. Le due persone che abitavano l’appartamento peraltro erano già note alle forze dell’ordine perché avevano precedenti specifici. Così gli agenti hanno deciso di tenere d’occhio lae nella notte dell’Epifania non è arrivata solo la Befana, ma anche i poliziotti. Dopo aver osservato per qualche tempo quel che succedeva, ecco arrivare il momento di agire. Dall’appartamento si è aperta unae la persona che vi abitava ha passato qualcosa a un uomo che stava di sotto.