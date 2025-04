Camilla preoccupata per Carlo da Buckingham Palace filtra la notizia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il recente viaggio della coppia reale britannica in Italia ha assunto un significato profondo, non solo per la sua valenza istituzionale, ma anche per il valore personale che ha avuto per reIII e la regina. La visita ha infatti coinciso con il ventesimo anniversario di matrimonio della coppia, un traguardo celebrato tra impegni ufficiali e incontri di alto profilo.Proprio in questo contesto,ha condiviso un pensiero intimo sul futuro del marito, auspicando che possa rallentare un po’ il ritmo, nonostante la sua proverbiale dedizione: “Penso che ami il suo lavoro e che questo lo spinga ad andare avanti. E penso che sia meraviglioso, se sei stato malato e ti stai riprendendo. Ma ora lui vuole fare sempre di più. Questo è il problema“.Leggi anche: Rein visita da papa Francesco, il dettaglio sul ponteficeCome prosegue la terapia, le condizioni di ReIIILe parole della regina riflettono una preoccupazione condivisa anche dallo staff reale, consapevole dell’instancabile volontà didi portare avanti il proprio impegno nonostante le sfide legate alla salute.