Lortica.it - Toia magico sulla sirena: rimonta da sogno e vittoria per la BC Servizi ad alta quota a Pavia

Leggi su Lortica.it

Riso Scotti Pallacanestro– BCScuola Basket Arezzo 80-83Parziali: 25-17, 51-28, 67-61Riso Scotti: Smith 22, Carpani 2, Brboric ne, Bogunovic 8, Temporal 3, Hidalgo 15, Apuzzo 9, Manna 5, Avanzini 8, Lomele 8, Moro. All. CristelliBC24, Nica ne, Ianicelli, Dal Pos 3, Buzzone 7, Lemmi 19, Prenga 16, Vagnuzzi, Kader, Bischetti 14. All. Fioravanti, Ass. LibertoUnaepica, di quelle che valgono una stagione. La BCArezzo espugnaal termine di unaclamorosa, cancellando un passivo di 27 punti e imponendosi per 80-83 grazie a una tripla allo scadere di uno straordinario. Con questo successo in trasferta, gli amaranto consolidano il vantaggio sul nono posto occupato dal Costone Siena, mantenendo quattro lunghezze di margine a due giornate dal termine.