Napoli sparatoria sulla processione della Madonna dell’Arco due feriti gravi

Napoli, 14 aprile 2025 – Un'auto affianca la processione e spara sulla folla. È finita nel sangue la processione della Madonna dell'Arco, che si è svolta la domenica delle Palme nel centro di Napoli. Due le persone rimaste ferite. I proiettili hanno colpito all'occhio un 23enne e lesionato un'arteria a un 31enne. Un terzo uomo è arrivato in ospedale in tarda notte con una ferita d'arma da fuoco al ginocchio, ma sembra che le due sparatorie non siano collegate tra loro. La sparatoria È accaduto intorno alle 23 di ieri sera in via Giovanni Tappia, nel borgo di Sant'Antonio Abate. Secondo quanto sta emergendo dalle indagini, sembra che a sparare sulla folla sia stato un uomo a bordo di un'auto. La vettura si è avvicinata alla folla di fedeli in processione, ha abbassato il finestrino e ha fatto fuoco.

