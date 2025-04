No Other Land a Frosinone la proiezione evento del documentario rivelazione del 2024

Frosinone, si terrà la proiezione speciale del documentario No Other Land, un’opera intensa e pluripremiata che ha conquistato il panorama cinematografico internazionale del 2024, conquistando il premio Oscar 2025 come miglior documentario. Frosinonetoday.it - "No Other Land": a Frosinone la proiezione evento del documentario rivelazione del 2024 Leggi su Frosinonetoday.it Il 17 aprile alle ore 20:15, presso il Dream Cinema di, si terrà laspeciale delNo, un’opera intensa e pluripremiata che ha conquistato il panorama cinematografico internazionale del, conquistando il premio Oscar 2025 come miglior

