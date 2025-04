Il centro storico set di uno spot dedicato alla legalità il Comune cerca figuranti ecco come partecipare

Comune di Forlì cerca persone di ogni età, genere ed etnia per la realizzazione di uno spot dedicato nell'ambito del progetto "Forlì, città della legalità". "L'iniziativa - spiega l'amministrazione comunale - mira a promuovere valori fondamentali come la giustizia, la trasparenza e il rispetto.

