Meteo allerta gialla per piene di fiumi

allerta gialla valida dalla mezzanotte del 15 aprile 2025 fino alla mezzanotte del 16 per piene di fiumi anche nella provincia di Parma. Per la giornata di martedì 15 aprile non sono previsti fenomeni Meteorologici significativi ai fini dell'allertamento.

Si apprende da gazzettadiparma.it: Piene dei fiumi , diramata dal Comune un'allerta meteo gialla - Valida dalle 00:00 del 15 aprile 2025 fino alle 00:00 del 16 aprile 2025 Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE e RA. Per la giornata di martedì 15 aprile non sono pre ...

msn.com riferisce: Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: fiumi e coste, quali sono le zone più a rischio - Prosegue la pioggia soprattutto in Appennino che, anche senza picchi elevati, rischia di ingrossare i corsi d’acqua maggiori ...

Come scrive bolognatoday.it: Allerta gialla per piene dei fiumi - La settimana che precede la Pasqua è caratterizzata da nuvole e piogge con possibile innalzamento dei corsi d'acqua ...