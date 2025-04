Internews24.com - Arnautovic Inter, cosa riserva il futuro? Vestirà ancora la maglia nerazzurra? Il dettaglio sulla clausola

di Redazioneil? C’èspazio per l’austriaco tra le fila nerazzurre? Spunta anche unsembra essere un giocatore ritrovato e lui in primis sembra essersi ritrovato. Si susseguono le voci di un suo probabile addio a fine stagione, il contratto scade infatti il 30 giugno 2025. L’edizione odierna di Tuttosport ha provato a fare chiarezza suldell’attaccante dell’– «Quattro gol nelle ultime cinque presenze in campionato. Una media reti, in questo pokerissimo di gare, di una realizzazione ogni 60 minuti. Con l’che sostanzialmente, vedi anche l’assist al bacio per Lautaro contro il Cagliari, sta partendo con Markoin campo dall’1-0 a proprio favore. Il trentacinquenne di Vienna è oggi l’uomo in più dell’attacco nerazzurro, tanto che ogni qual volta è partito titolare in questa annata – 8 volte – ha sempre segnato, ad eccezione del match contro lo Young Boys quando, tra l’altro, fallì pure un rigore sullo 0-0, con Thuram che poi regalo la vittoria ai campioni d’Italia solo nel recupero.